İşte yüksek emekli maaşının formülü! Brüt maaşa dikkat
Emekli olmak isteyen ve emekli olanların en çok merak ettiği konulardan birisi emekli maaşının ne kadar olacağı. Çalışanların ileride alacakları emekli maaşını artırmak ellerinde. Burada en önemli parametre brüt maaş. Emekliler yılda 2 kez zam alıyor. Bu zam enflasyona göre belirleniyor. Ancak maaşı artırmak için çalışırken alınabilecek önlemler var. Bunlara dikkat eden yüksek maaş alıyor. İşte yüksek emekli maaşı almanın püf noktaları.
Çalışanların ileride alacakları emekli maaşını artırmak ellerinde.
Burada en önemli parametre brüt maaş.
Emekliler yılda 2 kez zam alıyor. Bu zam enflasyona göre belirleniyor.
Ancak maaşı artırmak için çalışırken alınabilecek önlemler var. Bunlara dikkat eden yüksek maaş alıyor. İşte yüksek emekli maaşı almanın püf noktaları.
1. Emekliliğinizi planlarken son 1-2 yılı düşünmeyin. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.
2. Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Burada sizin brüt maaşınız önemli.
3. Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun, 1 ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız, toplanacağından yükselir.
5. Bağ-Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı.
SSK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SSK, tarım Bağ- Kur, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun.
6. Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK'lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanacak. Böylece erken emeklilik ve yüksek maaş imkanı doğar.
7. Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan 'Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın. Aylık bağlama oranını yükseltici etki yapacaktır.