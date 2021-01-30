Online alışverişte fiyat oyununa dikkat! Ürün aynı fiyat farklı
Marketlerdeki ürünlerin arasındaki fiyat farkı online alışverişe de yansıdı. Ürünlerin arasındaki fark 20 TL'ye kadar çıkıyor. A Haber muhabiri Melis Coşan fiyat farkını araştırdı.
EKONOMİ ahaber.com.tr
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Peki hangi ürünler arasında fiyat farkı var? Gerçekten böyle bir durum var mı? Toz deterjan 3 farklı sitede farklı fiyatla satılıyor.
Yine farklı bir markanın toz deterjan fiyatları araştırıldı ve 5 farklı fiyat ortaya çıktı. 6 kiloluk ürün arasında neredeyse 20 liraya yakın fiyat farkı var.
Sıvı deterjan incelendiğinde ise farklı sitelerde yine ortaya 5 farklı fiyat ortaya çıkıyor. Bir sitede fiyatı 26 lira olan aynı ürün diğer sitede 19 liraya satılıyor.
2 kiloluk bir un incelendiğinde ise tablo yine değişmiyor. Tüketicinin karşısına aynı manzara çıkıyor. 5 faklı sitede aynı ürün farklı fiyatlarla karşımıza çıkıyor.
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