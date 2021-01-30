30 Ocak 2021, Cumartesi
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Online alışverişte fiyat oyununa dikkat! Ürün aynı fiyat farklı

Marketlerdeki ürünlerin arasındaki farkı alışverişe de yansıdı. Ürünlerin arasındaki fark 20 TL'ye kadar çıkıyor. muhabiri Melis Coşan fiyat farkını araştırdı.

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Pandemiyle birlikte internet üzerinde arttı. Hal böyle olunca tüketiciler dikkat etmeye başladı. Tüketiciler birçok üründe farklarının olduğunu ifade ediyor.

Peki hangi ürünler arasında fiyat farkı var? Gerçekten böyle bir durum var mı? Toz deterjan 3 farklı sitede farklı fiyatla satılıyor.

Yine farklı bir markanın toz deterjan fiyatları araştırıldı ve 5 farklı fiyat ortaya çıktı. 6 kiloluk arasında neredeyse 20 liraya yakın fiyat farkı var.

Sıvı deterjan incelendiğinde ise farklı sitelerde yine ortaya 5 farklı fiyat ortaya çıkıyor. Bir sitede fiyatı 26 lira olan aynı ürün diğer sitede 19 liraya satılıyor.

2 kiloluk bir un incelendiğinde ise tablo yine değişmiyor. Tüketicinin karşısına aynı manzara çıkıyor. 5 faklı sitede aynı ürün farklı fiyatlarla karşımıza çıkıyor.

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