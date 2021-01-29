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Son dakika: Fahiş fiyatlar nasıl önlenecek? Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 29.01.2021 11:22
Güncelleme:29.01.2021 11:52
Gıda fiyatlarında son zamanlarda yaşanan artış tartışma konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, fiyatların düşürülmesi talimatını vermişti. Bu kapsamda dün akşam da gıda komitesi toplandı. Peki fiyat artışı nasıl engellenecek? Tarla ile tezgah arasında neden uçurum var? Fiyatlardaki artış nasıl önlenecek? Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

Gıda fiyatlarında son zamanlarda yaşanan artış tartışma konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, fiyatların düşürülmesi talimatını vermişti. Bu kapsamda dün akşam da gıda komitesi toplandı. Peki fiyat artışı nasıl engellenecek? Tarla ile tezgah arasında neden uçurum var? Fiyatlardaki artış nasıl önlenecek? Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan A Haber değerlendirmelerde bulundu.

KARE KODLU SİSTEM ÖNERİSİ

Tavşan, "Bizim şu anda sebze meyve ticaretini yapan herkesin hal kayıt sistemi var. Herkesin bu bildirimi yaparak bu ticareti sürdürmesi gerekiyor istisnasız bir şekilde. Bu bildirimin herkes tarafından uygulanması lazım maalesef tam olarak uygulanmıyor. Tamamen kare kodlu sisteme geçilmesini öneriyorum." ifadelerini kullandı.

GIDA KOMİTESİ TOPLANDI

* Fahiş fiyatlara çözüm geliyor

* Tarladan sofraya e-zincir

* Tarım Kredi Kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği ürünlerinin e-ticaret satışı PTTAVM'den devam edecek

* Sisteme Fiskobirlik ve Çaykur ürünleri de eklenerek vatandaşa indirimli ürün ulaştırılacak

* Zeytinyağı ve ayçiçek yağı, un, tuz, şeker, bakliyat, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde kooperatif ürünleri öne çıkarılacak

* Ücretsiz kargo seçeneği ile üretici ve tedarikçiler indirimlere katkı sağlayacak

* Süt ürünleri için de bazı bölgelerde soğuk hava depoları kurulacak

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