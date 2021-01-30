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ASELSAN'dan tarihi bir başarı daha! Sarp Silah Sistemi üretiminde 3 bine ulaştı

, uzaktan komutalı silah sistemleri ürün ailesinde yer alan üretiminde önemli bir başarı yakaladı. 2020 yılında ilk defa bir Avrupa ülkesine ihraç edilmesiyle Sarp'ın hizmet verdiği ülke sayısı 6'ya çıktı. ASELSAN, Sarp ve uzaktan komutalı silah sistemleri ailesinin diğer üyeleriyle 20 ülkede hizmet veriyor ve bu alanda dünyadaki 3 lider firmadan birini oluşturuyor.

TEKNOLOJİ AA
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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ASELSAN'dan tarihi bir başarı daha! Sarp Silah Sistemi üretiminde 3 bine ulaştı

İlk kez 2011 yılındaki 'nda sergilenen Silah Sistemi geçen sürede Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen projelerde farklı platformlara entegre edildi. Sarp, , ve envanterinde başarıyla görev yapıyor.

Yüksek adetli seri üretim sözleşmeleri ile sadece yurt içinde değil, yurt dışında da birçok ülkede kullanılan Sarp, 10'uncu yaşında 3 bininci üretim sayısına ulaştı.

'nin devreye girmesiyle Sarp ve uzaktan komutalı silah sistemleri alanında çok daha etkin çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Uzaktan komuta ve stabilizasyon özelliğiyle öne çıkan Sarp, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da 'ı başarı ile temsil ediyor. 2020 yılında ilk defa bir Avrupa ülkesine ihraç edilmesiyle Sarp'ın hizmet verdiği ülke sayısı 6'ya çıktı.

ASELSAN, Sarp ve uzaktan komutalı silah sistemleri ailesinin diğer üyeleriyle 20 ülkede hizmet vermeye ve bu alanda dünyadaki 3 lider firmadan biri olmaya devam ediyor.

Kara platformlarında yüksek isabet oranı sağlayan Sarp, küçük ve orta kalibre silahlar için geliştirildi. Etkin atış gücünü, hassas keşif yeteneğiyle birleştiren Sarp sistemi hafif ve düşük profil tareti sayesinde, hem taktik kara araçlarında hava ve kara tehditlerine karşı hem de yerleşim bölgelerinde, sabit tesislerde asimetrik tehditlere karşı kullanılabiliyor.

Sarp içerdiği termal ve TV kameralar ile lazer mesafe bulucu sayesinde yüksek doğrulukta balistik çözüm üretiyor ve gece/gündüz koşullarında kullanılabiliyor. Bu özelliklerinin yanı sıra atış hattı ve görüş hattı stabilizasyonu, otomatik hedef takibi ve gelişmiş balistik algoritmalara sahip olan Sarp, hareket halinde de yüksek hassasiyette atış ve yönlendirme yapabiliyor.

Silah Seçenekleri

12.7mm Makinalı Tüfek

7.62mm Makinalı Tüfek

40mm Otomatik Bomba Atar

Mühimmat Kapasitesi

400 adet (12.7mm)

1000 adet (7.62mm)

96 adet (40mm)

Ağırlık ve Boyutlar

Platform üstü: <165kg (zırh,="" silah="" ve="" mühimmat="">

Platform altı: <>

Yükseklik: <>

Hareket Limitleri

Yükseliş : -30°/+60°

Yan : nx360°

Maksimum Taret Hızı

Yükseliş : >60°/sn

Yan : >60°/sn

Maksimum Taret İvmelenmesi

Yükseliş : >90°/sn2

Yan : >90°/sn2

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