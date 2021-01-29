Türkiye Bankalar Birliği'nden bankacılıkta kar dağıtımına ilişkin açıklama

TBB'den bankacılıkta kar dağıtımına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), küresel piyasalardaki gelişmeler ve salgın nedeniyle yaşanması muhtemel riskleri dikkate alarak, öz kaynakların güçlü kalmasını teminen ihtiyatlı bir yaklaşımla bankacılık sektöründe 2018 ve 2019 yılı kâr dağıtımına izin vermediği hatırlatıldı.

Benzer şekilde, hissedarlara 2020 yılında elde edilecek olan karlar ile 2020 yılı öncesinde elde edilmekle birlikte dağıtım konusu yapılmayarak öz kaynaklar altında tutulan kar ve yedeklerin de nakit çıkışına neden olacak şekilde kar dağıtımına konu edilmemesinin faydalı olacağının Kurum tarafından değerlendirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak, bununla birlikte, olası kar dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olmak üzere bankaların özel durumları çerçevesinde 2020 yılı dönem net karından yüzde 10'ununa kadar karşılanması uygun görülmüştür. Güçlü öz kaynakları yanında sağlıklı bilanço yapısı, tecrübeli yönetimi ve ihtiyatlı yaklaşımı sayesinde bankacılık sektörü yakın dönemde yaşanan şokları başarılı olarak yönetmiş, ekonomik faaliyetin finansmanına ve ödeme sisteminin etkin çalışmasına katkı sağlamaya devam etmiştir."

Temel bankacılık performans göstergelerinin düzenlemelerin öngördüğü düzeylerde ve uluslararası ortalamalara yakın seyrettiği aktarılan açıklamada, "Bu çerçevede, uluslararası uygulamalarda olduğu gibi, ihtiyatlı bir oranda yeniden kâr dağıtımına izin verilmesi bankacılık sektörü, yatırımcılar ve piyasalarımız açısından olumlu olarak değerlendirilmektedir." görüşlerine yer verildi.