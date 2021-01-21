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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye dudak uçuklatan promosyon: 2021 hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Ödemeler... Emekliye dudak uçuklatan promosyon: 2021 hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Ödemeler...
2021 hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekliler maaşlarını taşıdıkları banka üzerinden 500, 1500 ve 2500 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor. 3 yıllık taahhütü dolan ve yeni emekli maaşı almaya başlayanlar ise hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yaptığını sorguluyor. SSK-SGK ve Bağkur'lu emekliler promosyon ödeme tarihlerini merak ediyor. İşte, 2021 hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Ödemeler...
Giriş Tarihi: 21.01.2021 18:08 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 18:08
2021 hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca yeni emekli maaşlarının belli olmasının ardından promosyon ödemeleri için fırsatları bekliyor. Bankalar ardı ardında promosyon duyuruları yapıyor. Emekliler özel bankalara maaşlarını taşıyarak taahhüt imkanından yararlanıyor. Bankaların belirlediği tutarlar emeklilerin vereceği kararı yakından etkiliyor. İşte, 2021 hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Ödemeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
Türkiye'deki tüm bankalar maaşlarını kapsamına taşıyan müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor. Bankaların promosyon ücretleri şu şekildedir:
TEB
Maaşı 1.500 TL ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında olanlara 625 TL, maaşı 2.500 TL ve üzeri olanlara ise 750 TL promosyon veriyor. İki adet otomatik ödeme talimatı verene promosyona ek olarak maaşa göre 300 TL ,375 TL ve 400 TL ek ödeme yapıyor.
AKBANK
Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emeklilere 625 TL, maaşı 2.500 TL ve üzeri olan emeklilere ise 750 TL promosyon veriyor.
ING BANK
Maaşı aylık 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.500 TL arası alan emeklilere 625 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 750 TL nakit promosyon ödemesi veriyor. Ek kampanyalarla ödemesini 2.550 TL'ye kadar promosyon fırsatı olarak sunuyor.