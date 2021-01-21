Emekliye dudak uçuklatan promosyon: 2021 hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Ödemeler...

2021 hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekliler maaşlarını taşıdıkları banka üzerinden 500, 1500 ve 2500 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor. 3 yıllık taahhütü dolan ve yeni emekli maaşı almaya başlayanlar ise hangi bankanın ne kadar promosyon ödemesi yaptığını sorguluyor. SSK-SGK ve Bağkur'lu emekliler promosyon ödeme tarihlerini merak ediyor. İşte, 2021 hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Ödemeler...