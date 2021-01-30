Emekliye ve memura yeni maaş! Milyonları ilgilendiriyor
Son dakika haberine göre; Mayıs’ta 700 bini aşkın kamu işçisi, Ağustos’ta 15.3 milyon memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme masası kurulacak. 200 bin metal işçisi için zam pazarlıkları sonbaharda yapılacak. Emekliler, aile yardımı ve toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmak gibi haklar talep ediyor.
Mayıs'ta 700 bini aşkın kamu işçisi, Ağustos'ta 15.3 milyon memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme masası kurulacak. 200 bin metal işçisi için zam pazarlıkları sonbaharda yapılacak.
2021 yılına toplu sözleşmeler damgasını vuracak. 6.2 milyon çalışan ve emeklinin 2 yıllık sürede alacağı zamlar ve haklarında yapılacak iyileştirmeler toplu sözleşmelerle belirlenecek.
BAHARDA İŞÇİLER İÇİN
Kamu kurumlarında çalışan işçiler ile toplu sözleşme görüşmelerinin Mayıs'ta başlaması bekleniyor.
2019'daki görüşmelerde 180 bin işçiyi kapsayan sözleşme imzalanmıştı.
Ağustos'ta da 3.1 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisi için pazarlık masası kurulacak. Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 7.33'e çıkan, Temmuz'da da yüzde 3 zam ve fark alacak olan memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşmede 2022-2023 yıllarının yol haritası çizilecek.
ÖZEL SEKTÖRDE DE VAR
Bu yıl özel sektörde de önemli toplu iş sözleşmeleri yapılacak.
Bunların başında Türkiye ihracatının ve sanayisinin bel kemiğini oluşturan metal iş kolu geliyor. Metal iş kolunda yaklaşık 200 bin dolayında işçi için ücret pazarlığı sonbaharda başlayacak.
MEMURLAR NE İSTİYOR?
■ Bayram ikramiyesi kamu görevlilerine de ödensin.
■ 3.600 ek gösterge kapsamı genişletilerek hayata geçirilsin.
■ Sözleşmeli personel kadroya geçirilsin.
■ Gelir vergisinde yıl boyu yüzde 15 sabit oran uygulansın ya da yüzde 15'i aşan kısım kamu işverenince karşılansın.
■ Emekli ikramiyesinin hesabına 1 tam yılı aşan süreler de dahil edilsin.
■ Aile yardımına ekstra artış yapılsın.
EMEKLİDEN 5 TALEP
■ Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.
■ Emekli kamu görevlileri, toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.
■ Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı giderilsin.
■ Emekli kamu görevlileri, kamunun dinlenme tesislerinden, yüzde 50 indirimli yararlansın.
■ Emeklilik koşulunu yaş dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.