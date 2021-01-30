Emekliye ve memura yeni maaş! Milyonları ilgilendiriyor

Ağustos'ta da 3.1 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisi için pazarlık masası kurulacak. Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 7.33'e çıkan, Temmuz'da da yüzde 3 zam ve fark alacak olan memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşmede 2022-2023 yıllarının yol haritası çizilecek.