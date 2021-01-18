MTV 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? Hangi banka kaç taksit yapıyor? 2021 GİB MTV ödemesi ne kadar?

MTV 1. taksit ödemeleri ne zaman bitiyor? Hangi banka kaç taksit yapıyor? Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son viraja girildi. 1 Ocak'ta başlayan yılın ilk taksit ödemeleri kısa süre sonra sona erecek. Bankalar ise MTV 1. taksit ödemesi için kampanyaları açıkladı. Peki, hangi banka kaç taksit yapıyor? MTV 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.01.2021 10:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL