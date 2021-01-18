Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MTV 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? Hangi banka kaç taksit yapıyor? 2021 GİB MTV ödemesi ne kadar? MTV 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? Hangi banka kaç taksit yapıyor? 2021 GİB MTV ödemesi ne kadar?
MTV 1. taksit ödemeleri ne zaman bitiyor? Hangi banka kaç taksit yapıyor? Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son viraja girildi. 1 Ocak'ta başlayan yılın ilk taksit ödemeleri kısa süre sonra sona erecek. Bankalar ise MTV 1. taksit ödemesi için kampanyaları açıkladı. Peki, hangi banka kaç taksit yapıyor? MTV 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 18.01.2021 10:30
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2021 yılı 1. taksit ödemeleri devam ediyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı yaklaşık 24 milyon araç bulunuyor. MTV ilk taksit ödemelerinin tamamlanmasına kısa süre kala, bankaların kampanyaları araştırılmaya başlandı. Peki, hangi banka MTV'ye kaç taksit yapıyor? MTV 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? Hangi banka kaç taksit yapıyor? 2021 GİB MTV ödemesi ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtı...
GALERİ DEVAM EDİYOR MTV 1. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?
MTV yılda iki defa ödeniyor. Ocak ve Temmuz aylarında ödenmesi gerek MTV'nin 2021 yılı 1. taksit ödemeleri 31 Ocak'ta sona erecek. İkinci taksit ödemeleri ise 01-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.
HANGİ BANKA KAÇ TAKSİT YAPIYOR?
Geçtiğimiz yıllarda 6 taksite varan uzun ödemeli kampanyalar sunan bankalar, bu yıl taksit sayılarını 2'ye kadar düşürdü. İşte banka banka MTV taksit tutarları:
HALKBANK 3 taksit ZİRAAT BANKASI 3 taksit DENİZBANK 3 taksit TEB 3 taksit