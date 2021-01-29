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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalar da yasağa uydu işi olanlar dikkat! 7/24 EFT imkanı doğdu! Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası... Bankalar da yasağa uydu işi olanlar dikkat! 7/24 EFT imkanı doğdu! Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası...
Bankalar da yasağa uydu işi olanlar dikkat! 7/24 EFT imkanı son dakika olarak vatandaşlara duyuruldu. Kamu bankaları tüm ATM'leri tek bir ATM'de toplama kararı aldı. Buna göre Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, PTTBank ve Emlak Katılım ocak ayı içerisinde protokol imzalayacak. Açıklamanın ardından bankada işi olan vatandaşlar hizmetin ne zaman başlayacağı ve hangi bankalar için geçerli olacağını merak ediyor. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 29.01.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 16:04
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, PTTBank ve Emlak Katılım ocak ayı içerisinde protokol imzalayacak. Kısa süre önce duyurulan habere göre; Kamu bankaları tüm ATM'leri tek bir ATM'de toplama kararı aldı. Ortak kullanımda müşterilerden komisyon ve masraf ücreti alınmayacak. Belirlenen proje kapsamında; yıllık 1 milyar lira tasarruf beklenirken Türkiye geneline 15 binin üzerinde ATM konulacak. Hal böyle olunca sürekli banka ile işi olan vatandaşlar derin nefes almış olacak. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR ORTAK ATM KARARI...
Tüketicilerin finansal işlemler noktasında artık en fazla kullandığı araçların başında ATM'ler geliyor. Her ne kadar pandemi etkisiyle bankaların dijital kanallarındaki hareketlilik artsa da ATM'ler hala çoğu vatandaş için bankacılık işlemlerinde ilk fiziki tercih noktası olmayı sürdürüyor.
MALİYET YÜKSEK
Ancak ATM'ler bankalar için ayrıca bir maliyet oluşturuyor. Bu maliyetin en büyük kısmını, ilk yatırım tutarı ve kira alsa da devamındaki lisans, yazılım, bakım, temizlik ve enerji giderleri de önemli bir yer tutuyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, maliyetlerde tasarruf oluşacak büyük bir proje hayata geçiyor. Buna göre kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanacak.
1 MİLYARLIK TASARRUF
Hürriyet'in haberine göre Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, PTTBank ve Emlak Katılım'a ait farklı ATM'ler artık tek bir cihaz üzerinden hizmet verecek.
Bankalara ait ATM'lerde daha önce kendi tasarımları kullanılıyordu ancak yeni proje ile ATM'ler üzerinde ortak bir tasarım var. Yıllık bir 1 milyar liralık tasarruf sağlanması hesaplanan proje için bankalar bu ay bir protokol imzalayacak. Bu doğrultuda ilk etapta Türkiye genelinde 15 bin noktaya ortak ATM'lerden yerleştirilecek.