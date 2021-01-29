Ne altın ne dolar! Uzman isimden flaş gümüş açıklaması: 2. fırtınaya hazır olun!





Kısa vadeli al sat yapanları da uyaran Memiş, şöyle devam etti;

"Gümüş altın gibi değildir. Gümüş son 2 haftada nasıl 5,75 TL seviyesine kadar geriledi bugün daha 1 saat içerisinde 5,92 TL seviyesinden 6,38 TL seviyesine yükseldi.

Gümüş aylardır sessiz bekleyişini sürdürür ama 2 hafta içerisinde getirisini size altın tepside sunar. Ben altından daha fazla kazandıran bir emtiayım der yatırımcısına.