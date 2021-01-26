Dünya Bankasından Türkiye'deki OSB'lere 300 milyon dolarlık finansman desteği

Projenin ilk bileşeninde, OSB'lerin sürdürülebilirliğinin, rekabet gücünün ve verimliliğinin artırılması için altyapı ve kolaylaştırıcı ortamın desteklenmesi için 290 milyon dolar finansman sağlanacak. Ayrıca "yeşil" çözümler için kaldıraç etkisi yaratacak temel OSB altyapısına, OSB'lerdeki yenilikçi yeşil altyapılara ve OSB yenilikçilik merkezlerine yapılacak yatırımlara destek verilecek.

İkinci bileşende ise teknik yardım, kapasite oluşturma ve proje yönetimine 10 milyon dolarlık finansman sağlanacak.