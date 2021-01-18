İşgalden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın imarında Türk şirketlerine öncelik tanınacak

Bu konuda Türkiye'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu ile de görüşmeler yaptıklarını, çalışmalarını onlarla devam edeceklerini ifade eden Mustafayev, "Eski modelde yabancı herhangi bir şirket Azerbaycan'a gelince buradaki taban fiyatı belirleme sistemi farklıydı. Yabancı şirketler zorluk yaşıyordu. Süreç uzuyordu. Bürokratik çalışmalar artıyordu. Ama şimdi daha kolay olacak. Türk veya yabancı bir şirket sanki Türkiye'de ihaleye girer gibi burada o şartnameleri hazırlayabilecek." şeklinde konuştu.