Türkiye rekor kırdı: Yabancı konut satışında ilk 10'da

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ekonomiyi olumsuz etkiledi. Ancak bu etkiler, tüm sektörlerde görülse de Türkiye yabancıya gayrimenkul satışında rekor kırdı. Inhouse Global'in ülkeler arasında vize başvurularından derlediği rapora göre Türkiye yabancıların gayrimenkul alımında tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 10,3 azalarak 45 bin 483'ten 40 bin 812'ye gerilese de tarihin ikinci en yüksek satış rakamı olarak kaydedildi.