18 Ocak 2021, Pazartesi
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Yerli ve milli otomobil TOGG'dan müjdeli haber! Önemli gelişme açıklandı

Türkiye'nin kritik gelişmeyi duyurdu. Çalışmalar hızla devam ederken TOGG tarafından yapılan açıklamada, "Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için Ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek." denildi.

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Giriş Tarihi: 18.01.2021
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Yerli ve milli otomobil TOGG'dan müjdeli haber! Önemli gelişme açıklandı

Yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG'un resmi sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi. TOGG'un açıklamasında, "Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için Ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek" ifadelerine yer verildi.

1.500 PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

TOGG'dan duyurulan mesajda, "2021 yılına planlarımız doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için Ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin" denildi.

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