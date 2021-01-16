Son dakika: E-Devlet'te yeni hizmet! Burs ve kredi alacak öğrenciler dikkat

e-Devlet Kapısı'nda yeni hizmetlerin verilmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Koç, "e-Devlet Kapısı'nda yeni bir hizmeti daha hayata geçirdik. Bu kez üniversite öğrencilerimizin hayatını kolaylaştıracak Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Kredi/Burs Ödeme Başvurusunun Alınması hizmetini e-Devlet Kapısı'ndan sunmaya başladık." diye konuştu.