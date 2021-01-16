3 ay ertelemeli kredi veren bankalar listesi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Herhangi bir sebepten dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşlara bazı bankalar tarafından 3 ay erteleme imkanı sunuluyor. Pandemi nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar için düşük faizli kredi kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanyaların sona ermesi ile birlikte oranlar yeniden belirlendi. Peki, 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar hangileri? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...

3 AY ERTELEMELİ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Bankalar acil nakit ihtiyacı olanlar için birçok kampanya sunuyor. 3 ay ertelemeli kredi kampanyası sunan bankalar listesini yazımızda ele aldık. 3 ay ertelemli kredi veren bankalar listesine ve örnek ödeme tablosunu haberimizden görüntüleyebilirsiniz.