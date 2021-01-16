Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar hangileri? İşte güncel kredi faiz oranları
3 ay ertelemeli kredi veren bankalar hangileri? Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara bankalardan müjdeli haber geldi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları ve özel bankalar 3 ay ertelemeli düşük faizli kredi imkanı sunmuştu. Bu kampanyaların sona ermesinin ardından faiz oranları değişmişti. Yeni yıl ile birlikte bazı banklar 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunmaya başladı. Peki, 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar hangileri? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...
3 ay ertelemeli kredi veren bankalar listesi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Herhangi bir sebepten dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşlara bazı bankalar tarafından 3 ay erteleme imkanı sunuluyor. Pandemi nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar için düşük faizli kredi kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanyaların sona ermesi ile birlikte oranlar yeniden belirlendi. Peki, 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar hangileri? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...
3 AY ERTELEMELİ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Bankalar acil nakit ihtiyacı olanlar için birçok kampanya sunuyor. 3 ay ertelemeli kredi kampanyası sunan bankalar listesini yazımızda ele aldık. 3 ay ertelemli kredi veren bankalar listesine ve örnek ödeme tablosunu haberimizden görüntüleyebilirsiniz.
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANI
Vakıfbank tarafından aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli, değişken taksitli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor.
Aylık faiz oranı %1,59'dan başlıyor. Faiz oranı kişinin KBB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösteriyor.
Vakıfbank örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı: 50.000 TL
Vade(Ay): 36 Ay
Faiz Oranı (Aylık): % 1.59
Taksit Tutarı: 1.932,78 TL
Kredi Tahsis Ücreti: 250,00 TL
Efektif Yıllık Faiz Oranı: %25,9408
TEB KIŞ KREDİSİ KAMPANYASI
TEB %1,45 faiz oranıyla 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. Faiz oranı Findeks notuna göre değişiklik gösteriyor. 3 aydan 36 aya kadar, nakit akışınıza uygun bir vadeyi seçebilir, ödeme planınızı buna göre oluşturabilirsiniz.
TEB örnek ödeme tablosu:
Kredi Türü: TEB'de Kış Kredisi Kampanyası
Kredi Tutarı: 10.000 TL
Kredi Vadesi: 36
Faiz Oranı: %1,45
Aylık Taksit Tutarı: 376,13 TL
Kredi Tahsis Ücreti (BSMV dahil): 52,50 TL
Sigorta: 596,90 TL
Yıllık Maliyet Oranı: %23,4666
ING İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
ING %1,54'ten başlayan faizlerle 36 aya varen vade ve 3 ay erteleme seçeneğiyle ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.
ING örnek ödeme tablosu:
Faiz oranı: %1,54
Kredi tutarı: 10.000 TL
Vade: 36 ay
Toplam geri ödeme: 13.781,52TL
Kredi tahsis ücreti: 50,00TL
YAPI KREDİ İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
İhtiyaç kredisi faiz oranı %2,19, 36 ay vade 3 ay ertelemeli
Yapı Kredi örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı: 10.000 TL
Vade: 36 ay
Aylık Akdi Faiz Oranı: 2,19%
Kredi Tahsis Ücreti: 50 TL
Aylık Taksit Tutarı: 432,97 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 15.586,92 TL
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANI
İş Bankası %1,50'den başlayan faiz oranıyla 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. İhtiyaç kredinizi size özel belirlenen ihtiyaç kredisi faiz oranıyla dilerseniz aylık eşit taksitlerle, dilerseniz kişiye özel esnek taksitli ödeme planıyla kullanabilirsiniz. Anında Kredi'ye başvururken dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir ve kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz.
QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
QNB Finansbank %1,33'den başlayan faiz oranıyla 36 ay 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor.