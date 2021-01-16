Patara Antik Kenti'ne rekor ziyaretçi! Başkan Erdoğan 2020'yi 'Patara Yılı' ilan etmişti

Kaş'ta bulunan Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti'ni 2020 yılında 257 bin 561 kişi ziyaret etti ve karşılığında 4 milyon 811 bin 522 lira gelir sağlandı. 2019 yılında ise 12 ay açık kalmasına rağmen Patara Antik Kenti'ni 176 bin 743 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 1 milyon 555 bin 771 lira gelir elde edilmişti. Patara Antik Kenti, 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 4 ay ziyarete kapalı olmasına rağmen bir önceki yıla göre 80 bin 818 kişi daha fazla ziyaretçi çekti. Bunun yanında sağlanan gelirde de bir önceki yıla göre 3 milyon 255 bin 751 lira artış sağlandı. Patara Antik Kenti, 2020 yılı içinde en çok ziyaretçiyi 84 bin 517 kişi ile ağustos ayında ağırladı. Ağustosta sağlanan gelir de 1 milyon 593 bin 90 lira oldu. 2020 yılında Antalya bölgesinin en çok ziyaretçi çeken ve gelir sağlayan ören yeri olan Patara Antik Kenti, ziyaretçi sayısı ve gelirde tüm zamanların rekorunu da kırmış oldu.