İkinci el araba fiyatları düştü! 2. el araba alacaklara flaş uyarı

YENİ OYUNLARI ORTAYA ÇIKTI

50 bin TL altı arabalardan randıman alınamayacağını dile getiren 30 yıldır galericilik yapan Rıfat Bilgili, "Pandemi ve sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı satış potansiyelimiz düştü. Her yıl yılın son günleri işler zaten azalır. Bu sene daha fazla azalma oldu. 50 bin TL'lik araba zaten 100 bin TL olmuştu. Yüzde 100 prim yapan arabalarda yüzde 10-20 civarında bir gerileme oldu. Bundan sonraki süreçte 100 bin TL'lik arabayı 75'e alıp, 80 bin TL'ye satmanın yoluna bakacağız. Bizim için değişen veya kötü bir durum yok. Son 2 aya kadar araç piyasası çok hareketli geçti ve ciddi bir kar eldi edildi.