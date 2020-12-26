2. el otomobil fiyatları yeni yılda zamlanacak mı?



'OPSİYONLANDI' OYUNU

50 bin TL altı arabalardan randıman alınamayacağını dile getiren 30 yıldır galericilik yapan Rıfat Bilgili, "Pandemi ve sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı satış potansiyelimiz düştü. Her yıl yılın son günleri işler zaten azalır. Bu sene daha fazla azalma oldu. 50 bin TL'lik araba zaten 100 bin TL olmuştu. Yüzde 100 prim yapan arabalarda yüzde 10-20 civarında bir gerileme oldu. Bundan sonraki süreçte 100 bin TL'lik arabayı 75'e alıp, 80 bin TL'ye satmanın yoluna bakacağız. Bizim için değişen veya kötü bir durum yok. Son 2 aya kadar araç piyasası çok hareketli geçti ve ciddi bir kar eldi edildi. Son zamanda galericilerden çok, memur galericiler ortaya çıkmıştı. 'Memurdan, doktordan, öğretmenden araba' diye ilanlar çoğaldı. '1 milyon 700 bin TL'lik araba doktordan satılık', 'polisten 600 bin TL'lik satılık' ve 'imamdan da 400 bin TL'lik satılık' araba ilanları görebilirsiniz. Bunlar şu anda bitti. Şu anda gerçek alım-satımcılar ortaya çıktı. Bazı satıcılar da 'opsiyonlandı' oyunu var. İlanda daha düşük fiyata satılan arabalara yüksek fiyata opsiyonlandı gösterip, piyasayı yükseltiyorlar. Şu anda 50 bin TL altında araba alan sanayiden çıkamaz. Ortalama bir araba için de 100 bin TL'nin gözden çıkarılması gerekiyor" diye konuştu.