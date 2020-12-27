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İkinci el araba fiyatları düşüyor! Satıcıların hileleri pes dedirtti! İkinci el fiyatları ne zaman düşer?

İkinci el fiyatları ne zaman düşer? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde ikinci el araba piyasası son yılların en hareketli dönemini yaşıyor. Salgına yakalanmaktan çekinen vatandaşlar toplu taşıma araçlarından uzak durarark özel araçlara ilgi gösteriyor. İkinci el arabaya ilginin artmasının ardından fiyatlarda yükseliş yaşandı. Ancak gelen son dakika haberlerine göre, faizlerin yükselmesiyle beraber ikinci el araba satışlarında durgunluk yaşandı. Fiyatların yüzde 10 düştüğünü ifade eden galericiler, piyasada ikinci el araba satışı için yapılan oyunları anlattı.

Giriş Tarihi: 27.12.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 18:37
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İkinci el araba fiyatları düşüyor! Satıcıların hileleri pes dedirtti! İkinci el fiyatları ne zaman düşer?

İkinci el fiyatları ne zaman düşer? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle fiyatlarda yaşanan artış sonrasında ikinci el araba piyasasında durgunluk yaşanıyor. Pandeminin ilk aylarının ardından oldukça hareketli olan 2. el otomobil piyasası, son 2 aydır adeta stop etti. Satışın durması ve yılbaşı dolayısıyla fiyatlarda yüzde 10 kadar bir gerileme oldu. Her yılsonu piyasada durgunluk yaşandığını ifade eden galericiler, bu sene ise durgunluğun daha fazla olduğunu söylediler. İşte, ikinci el fiyatları ne zaman düşer?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba fiyatları düşüyor! Satıcıların hileleri pes dedirtti! İkinci el fiyatları ne zaman düşer?

"FİYATLAR YÜZDE 10 DÜŞTÜ"

Fiyatların yüzde 10 civarında düştüğünü belirten 20 yıldır Samsun'da galericilik yapan Abdullah Çelik, "Piyasa bugünlerde çok durgun. Her yıl son günlerde bu durgunluk yaşanıyor. Pandeminin de etkisiyle bu yıl geçen yılsonuna göre daha durgun geçiyor.

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İkinci el araba fiyatları düşüyor! Satıcıların hileleri pes dedirtti! İkinci el fiyatları ne zaman düşer?

Bundan 2 ay önceki süreçte piyasa çok hareketliydi. Haliyle fiyatlar çok şişmişti. 2. el otomobilde piyasa durdu. Bunda çeşitli etkenler var. Araba fiyatları piyasa değerinin çok üzerinde seyrediyor. Kayıt dışı oto alım-satım yapanların da bunda etkisi çok. Şu an beklemedeyiz. Fiyatlarda ufak da olsa bir geri gelme oldu. Yüzde 10 civarında fiyatlarda düşüş oldu. Oto pazarının ortadan kalkmasının bize bir etkisi olmadı" dedi.

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İkinci el araba fiyatları düşüyor! Satıcıların hileleri pes dedirtti! İkinci el fiyatları ne zaman düşer?

'OPSİYONLANDI' OYUNU

50 bin TL altı arabalardan randıman alınamayacağını dile getiren 30 yıldır galericilik yapan Rıfat Bilgili, "Pandemi ve sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı satış potansiyelimiz düştü. Her yıl yılın son günleri işler zaten azalır.

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İkinci el araba fiyatları düşüyor! Satıcıların hileleri pes dedirtti! İkinci el fiyatları ne zaman düşer?

Bu sene daha fazla azalma oldu. 50 bin TL'lik araba zaten 100 bin TL olmuştu. Yüzde 100 prim yapan arabalarda yüzde 10-20 civarında bir gerileme oldu. Bundan sonraki süreçte 100 bin TL'lik arabayı 75'e alıp, 80 bin TL'ye satmanın yoluna bakacağız. Bizim için değişen veya kötü bir durum yok. Son 2 aya kadar araç piyasası çok hareketli geçti ve ciddi bir kar eldi edildi.