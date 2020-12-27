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İkinci el araba fiyatları düşüyor! Satıcıların hileleri pes dedirtti! İkinci el fiyatları ne zaman düşer?
İkinci el fiyatları ne zaman düşer? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde ikinci el araba piyasası son yılların en hareketli dönemini yaşıyor. Salgına yakalanmaktan çekinen vatandaşlar toplu taşıma araçlarından uzak durarark özel araçlara ilgi gösteriyor. İkinci el arabaya ilginin artmasının ardından fiyatlarda yükseliş yaşandı. Ancak gelen son dakika haberlerine göre, faizlerin yükselmesiyle beraber ikinci el araba satışlarında durgunluk yaşandı. Fiyatların yüzde 10 düştüğünü ifade eden galericiler, piyasada ikinci el araba satışı için yapılan oyunları anlattı.
Giriş Tarihi: 27.12.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 18:37
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