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Dolar kuru 7.49 seviyesine kadar çekildi! Dolarda düşüş sürecek mi?

Dolar yeni haftaya düşüşle başladı. kararı ve ’nın güçlü parasal sıkılaştırma mesajları sonrası 7.55-7.60 bandına kadar gerileyen dolar yeni haftada piyasa açılışı sonrası 7.49 seviyesine kadar çekildi. A Para’ya konuşan Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, “Aşağı yönlü beklentimi koruyorum" dedi.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Dolar kuru geçen haftalar koronavirüs mutasyon endişeleriyle riskten kaçışa bağlı dalgalanmasının ardından yönünü aşağı çevirdi.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI VE MESAJLARI DOLARI BASKILADI

Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) TCMB Başkanı Naci Ağbal yönetiminde gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası politika faizini 200 baz artırdığını duyurdu. Piyasa beklentisi 150-200 baz puan artırım olacağı yönündeydi. Piyasa beklentisinin üst sınırından gelen bu faiz artırımı ve enflasyon öncelikli karar alınacağının vurgulanması Dolar/TL'yi baskılayan en büyük unsur olarak dikkat çekti.

AĞBAL: GEREKİRSE PARASAL DURUŞUMUZU DAHA DA SIKILAŞTIRACAĞIZ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, hedeflere ulaşmak için şartlara göre politika duruşunun daha da sıkılaşacağını söyledi. 2021 Para ve Kur Politikası tanıtım toplantısında konuşan Ağbal, Merkez Bankası'nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek, "Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız." diye konuştu.

"TL VARLIKLARA OLAN İLGİ ARTABİLİR"

Uzmanlar, TL faizlerin artması, yerel para biriminin çekiciliğini artırarak yerli yatırımcıların birikimlerini bundan sonra TL'de tutmalarına yardımcı olabileceği ve dolarizasyonun terse dönmesiyle beraber benzerlerine göre iskontolu olan TL varlıklara olan ilginin giderek artabileceği açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ GERİLİYOR: 350 PUANIN ALTINDA

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ise ekonomide yeni dönem adımları sonrası 570 baz puandan 319 baz puana kadar geriledi.

"KUR TARAFINDA AŞAĞI YÖNLÜ BEKLENTİMİ KORUYORUM"

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü A Para'da doların seyrini değerlendirdi. Ürkün, Türk lirasının nispeten güçlü konumunu sürdürebileceğini ifade ederek, "Kur tarafında aşağı yönlü beklentimi koruyorum" dedi.

Dolar/TL saat 11:00 itibariyle 7.4969 seviyesinden işlem görürken, gün içi en yüksek 7.5873, en düşük ise 7.4923 seviyesi gördü. Aynı saatte Euro/TL 9.1717 seviyesinden işlem görürken, en yüksek 9.2684 en düşük ise 9.1612 seviyesi gördü. Gram altın ise 454 liradan işlem gördü.

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Faiz kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti! Dolar 7,55i gördü FAİZ KARARI SONRASI DOLAR VE EURO DÜŞÜŞE GEÇTİ! DOLAR 7,55'İ GÖRDÜ

Dolar kuru 7.49 seviyesine kadar çekildi! Dolarda düşüş sürecek mi? DOLAR KURU 7.49 SEVİYESİNE KADAR ÇEKİLDİ! DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

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