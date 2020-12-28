Aman dikkat: Otomobilini satmak istedi icralık oldu! Herkesin başına gelebilir

Müvekkilimin bir tanesi için 'Teyze oğlum' derken, diğer müvekkilim için de 'Amca oğlum, şu anda çarşıdalar' diyerek tebligatları kabul ediyor. Müvekkilimin hayatında bir saniye bile bulunmadığı bir adrese tebligat yapılıyor. İki müvekkilim sadece arkadaş olmalarına ve Balıkesir'de farklı ikametlerde kalmalarına rağmen, Adana'da aynı anda, aynı adreslere tebligat çıkarılıyor. Tebligatlar Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) adreslerine de gitmiyor. MERNİS adresleri de Balıkesir. Tebligat kabul edildikten 7 gün sonra da icra dairesine gidip, genel haciz talebinde bulunuluyor. Şu an araç yediemin otoparkında bekletiliyor ve her geçen saniye müvekkilim aleyhine işliyor. Takibin o kadar art niyetli, başladığı belli ki 22 Ekim'de yapılan başvuruda 'Elden borç para verdim' diyerek şikayette bulunuluyor. Biz de Adana İcra hukuk Mahkemesi'nde memur işlemini şikayet ettik. Ayrıca İcra Dairesi'nde borca ve yetkiye itirazda bulunduk. Son olarak olmayan borcu, icra sistemine ekletip, bilerek yanlış adrese tebligat çıkaran, vatandaşın itiraz hakkını elinden alan, onları maddi manevi zarara uğratan şahıslar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

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