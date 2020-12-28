Yerli otomobil TOGG'da kritik detay! Fiyatı ile ilgili flaş açıklama

LANSMANDAN ÖNCE ÖN SİPARİŞLE SATILACAK

Ön sipariş için ise henüz erken olduğunun altını çizen Karakaş, "Ön siparişe çıkmanın doğru zamanı seri imalattan araçlar çıktıktan sonra pazara lansmanından belli bir süre önce olur. Ön sipariş belki dört ay önce olur, altı ay önce olur, sekiz ay önce olur ama iki sene önce olmaz" dedi.