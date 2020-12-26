Son dakika: Merkez Bankası'nın açıklaması piyasalara güven verdi: Borsa uçtu dolar düştü!

Ekonomide yeni dönem adımları ve söylemleri ile Türkiye piyasalarında bir rahatlama gözlendi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın göreve gelmesiyle beraber ilk yaptığı açıklama fiyat istikrarı oldu. Ardından bankalarla yapılan görüşmelerle iletişim kanallarının açık olacağı mesajı verildi.





Merkez Bankası, her söyleminde fiyat istikrarını vurgu yaparak, para politikasında sıkılaşma sinyali verdi. 19 Kasım'da gerçekleşen Para Politikası Kurulu'nda Naci Ağbal'ın başkanlığında ilk faiz kararı çıktı. Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentisi doğrultusunda 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çekti. Tüm fonlamanın ise temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdiğini duyurdu.