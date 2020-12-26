Son dakika: Merkez Bankası'nın açıklaması piyasalara güven verdi: Borsa uçtu dolar düştü!
Son dakika haberine göre Merkez Bankası, son iki toplantısında piyasa beklentisi doğrultusunda faiz kararı vererek para musluklarını kıstı. Merkez, her fırsatta enflasyon öncelikli karar alacağını açıklayarak piyasalara güven verdi. Ekonomide yeni dönem adımları ve söylemleri belirginleştikçe dolar kuru geriledi. Bu gerilemenin etkisiyle altın fiyatları baskılandı. Piyasalardaki rahatlama ile beraber Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de tüm zamanların rekorunu kırdı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, hedefin uzun vadeli faizleri düşürmek olduğunu ifade etti.
Ekonomide yeni dönem adımları ve söylemleri ile Türkiye piyasalarında bir rahatlama gözlendi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın göreve gelmesiyle beraber ilk yaptığı açıklama fiyat istikrarı oldu. Ardından bankalarla yapılan görüşmelerle iletişim kanallarının açık olacağı mesajı verildi.
Merkez Bankası, her söyleminde fiyat istikrarını vurgu yaparak, para politikasında sıkılaşma sinyali verdi. 19 Kasım'da gerçekleşen Para Politikası Kurulu'nda Naci Ağbal'ın başkanlığında ilk faiz kararı çıktı. Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentisi doğrultusunda 475 baz puan artırarak yüzde 15'e çekti. Tüm fonlamanın ise temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdiğini duyurdu.
SÖYLEMLER REALİZE OLDUKÇA PİYASALARA GÜVEN GELDİ
Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleme stratejisi söylemlerinin realize olması güven verirken, piyasa beklentileri doğrultusunda gelen faiz kararı öngörülebilirliği artırdı. Tüm fonlamanın ise bir hafta vadeli repo faizi üzerinden yapılması da sadeleşme anlamı taşıyordu. Merkez Bankası, Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleşti. Merkez, piyasa beklentisinin üst kanalından 200 baz puan faiz artırımı yaparak, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırmaya gitti.
Faiz karar metninde, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021 yıl sonu tahmin hedefini göz önünde bulundurularak bu kararın alındığı ifade edildi.
Faizin enflasyon üzerine çıkmasıyla beraber Merkez Bankası piyasaların öne geçmiş oldu. Böylece TL'de reel getiri enflasyonun üzerinde pozitif tarafa geçti.
TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMLERİ GERİLEDİ
21 Nisan tarihinden beri dalgalı bir seyir izleyen Türkiye'nin risk primi (CDS) 550 baz puanlardan 350 baz puanın altına gerileyerek, 9 ayın en düşük seviyesini gördü. Merkez Bankası Naci Ağbal, sermaye girişlerinin güçlü hale gelmesi ve dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi için risk priminde istikrarlı bir düşüş eğilimi gerektiğinin altını çizdi.
DOLAR KURU VE GRAM ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ
Ekonomide yeni dönem adımları ve söylemleri ile dolar/TL, yüzde 10'un üzerinde sert düşerek 7.50 seviyesine kadar çekildi. Ardından 7.80 bandında dengelenme sürecine giren dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz adımı ve söylemleri ile bu sefer 7.55-.7.60 bandına yerleşti. Gram altın fiyatları zaman zaman ons tarafındaki hareketlerle yön bulsa da dolar/TL'deki zayıf seyrin etkisiyle yukarı yönlü hareketlerini sınırladı ve 540 liralardan düşüşe geçerek 440 liraya kadar çekildi. Gram altın fiyatları son dönemde önceki hareketlerine kıyasla daha stabil görüntü çizerek 455-465 bandında hareketini sürdürdü.
'GEREKİRSE DAHA FAZLA SIKILAŞTIRMAYA GİDERİZ' AÇIKLAMASI DOLARI BASKILADI
Merkez Bankası'nın attığı adımların yanı sıra 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' açıklamaları dolar/TL'yi baskılayan en büyük unsur olarak dikkat çekti. Merkez Bankası'nın verdiği mesajlar faizin enflasyon üzerinde tutularak yatırımcılara pozitif getiri sağlanacağını gösteriyor. Bu durum dolar kurunda ani yükselişleri frenleyen ve istikrarlı bir görüntü çizmesini sağlayabilecek yegane etmen olarak dikkat çekti.
BORSA İSTANBUL TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI
Pandemi döneminde yerli yatırımcılar ile yön bulan endeks, son dönemde yabancı alımları ile ön plana çıktı. Özellikle dolar/TL'deki zayıf seyir ve dengelenme süreciyle beraber Borsa İstanbul'da alımlar hızlandı. Kasım ayına 1119 puandan başlayan BIST 100 yüzde 20'nin üzerinde büyüyerek 1426 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, haftanın son işlem gününde gördüğü 1438 puan ile de tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmiş oldu.
YABANCI ALIMI SÜRDÜ
Merkez Bankası'nın haftalık istatistiklerine göre, yabancı alımı 18 Aralık haftasında da sürdü. Buna göre yabancılar 244 milyon dolarlık hisse senedi alırken, Merkez'in toplam rezervleri 3 milyar 629 milyon dolar artarak 91 milyar 806 milyon dolara ulaştı.
"ESAS OLAN UZUN VADELİ FAİZLERİN AŞAĞI GELMESİ"
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularına yanıt verirken, yaptığı faiz açıklaması dikkat çekti. Ağbal, yüzde 5 enflasyon hedefi doğrultusunda para politikası kararlarının alınacağına vurgu yaparak, esas amacın ise uzun vadeli faizlerin aşağı getirilmesi olduğunun altını çizdi.