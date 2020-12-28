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Dolar kuru 7.49 seviyesine kadar çekildi! Dolarda düşüş sürecek mi?

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Giriş: 28.12.2020 11:20
Güncelleme:28.12.2020 11:34
Dolar yeni haftaya düşüşle başladı.Faiz kararı ve Merkez Bankası’nın güçlü parasal sıkılaştırma mesajları sonrası 7.55-7.60 bandına kadar gerileyen dolar yeni haftada piyasa açılışı sonrası 7.49 seviyesine kadar çekildi. A Para’ya konuşan Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, “Aşağı yönlü beklentimi koruyorum" dedi.
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