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Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak! Yusufeli Barajı'nda son 10 metre

Son dakika haberleri... Tamamlandığında ’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan ’nın gövde yüksekliği 260 metreye ulaşırken, gövdesinin tamamlanmasına 10 metre kaldı.

EKONOMİ İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak! Yusufeli Barajı'nda son 10 metre

Tamamlandığında 'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan 'nın gövde yüksekliği 260 metreye ulaşırken, gövdesinin tamamlanmasına 10 metre kaldı.

'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak.

Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 260 metreye ulaşırken, gövde yüksekliğinin tamamlanmasına 10 metre kaldı.

Yüklenici firma tarafından, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontöründe Baraj inşaatı dört mevsim, 24 saat devam ediyor.

2021 yılının sonunda tamamlanması planlanan dev barajın, gövde beton çalışmasında bugün itibariyle 3 milyon 832 bin 263 metreküp seviyesine ulaştı.

Kurulu gücü 558 MW olup olan Yusufeli Barajının, yıllık üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl olacağı planlanıyor.

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den 'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor.

Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

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