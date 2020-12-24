Faiz kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti! Dolar 7,55'i gördü
Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti. Merakla beklenen kararın açıklanmasının ardından dolar fiyatları 7,55'i gördü. Euro/TL ise 9,22 düzeyine indi.
Küresel piyasalar koronavirüs vaka artışı ve mutasyon haberleri ile yön ararken, dolar/TL Merkez Bankası'nın kritik faiz kararının açıklanacağı yeni haftada 7.63-7.73 arasında dalgandı. Dolar/TL faiz kararı öncesi güne 7.64 lira seviyesinden giriş yaparken, Merkez Bankası odaklı yatay seyir izledi. Dolar kuru Merkez Bankası'nın 200 baz puan faiz artırımı sonrasında 7.60 lira kritik seviyesinin altına sarkarak 7.55 seviyesine kadar çekildi.
Dolar/TL hafta başında koronavirüste küresel yeni yayılım endişeleriyle riskten kaçışa bağlı sert dalgalanma yaşamasının ardından sınırlı bir aşağı yön izliyor.
TL BENZER PARA BİRİMLERİNE GÖRE POZİTİF AYRIŞTI
Dolar/TL hafta başında küresel piyasalardaki dalgalanmaya paralel 7.63-7.73 bandında dalgalandı. Ancak TL benzer para birimlerine göre TCMB'den yeni sıkılaştırma beklentileriyle ve petrol fiyatlarındaki düşüşle pozitif ayrışmıştı.
Dolar/TL bu sabah 08:45'te 7.64 lira, euro/TL 9.32 ve sepet bazında TL 8.48 seviyesindeydi. Dolar/TL Merkez Bankası'nın piyasa beklentisine paralel aldığı faiz kararı sonrası 7.55 seviyesini gördü.
"TL VARLIKLARI DAHA ÖN PLANA ÇIKARILACAK"
TCMB Başkanı Naci Ağbal geçen haftaki para ve kur politikası toplantısında enflasyonda düşüşü sağlamak için mevcut yüzde 15 seviyesindeki politika faizinde gerekirse yeni sıkılaştırma yapabileceklerini belirtmiş ve önümüzdeki dönemde yabancı ve yerli yatırımcıların TL varlıkları daha ön plana çıkaracağı bir çerçeve öngördüklerini ifade etmişti.