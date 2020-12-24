Faiz kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti! Dolar 7,55'i gördü

"TL VARLIKLARI DAHA ÖN PLANA ÇIKARILACAK"

TCMB Başkanı Naci Ağbal geçen haftaki para ve kur politikası toplantısında enflasyonda düşüşü sağlamak için mevcut yüzde 15 seviyesindeki politika faizinde gerekirse yeni sıkılaştırma yapabileceklerini belirtmiş ve önümüzdeki dönemde yabancı ve yerli yatırımcıların TL varlıkları daha ön plana çıkaracağı bir çerçeve öngördüklerini ifade etmişti.