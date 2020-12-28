2021 yılı için asgari ücret belli oldu! Hangi yıl asgari ücret ne kadardı? İşte yıl yıl asgari ücret
Son dakika haberine göre; Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2021 asgari ücret zammı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehrat Zümrüt Selçuk, asgari ücretin 2021 yılı için brüt 3577 lira, net ise 2825 lira 90 kuruş olduğunu açıkladı. Peki, hangi yılda asgari ücret ne kadardı? Asgari ücret 2013 yılından bu zamana nasıl değişti? Asgari ücrete hangi yıl ne kadar zam geldi? O soruların cevabı haberin detayında.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2021 asgari ücret zammı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehrat Zümrüt Selçuk canlı yayında yaptığı açıklamayla yeni asgari ücreti açıkladı.
Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada asgari ücretin 2021 yılı için brüt 3577 lira, net ise 2825 lira 90 kuruş olduğunu açıkladı.
2020 ASGARİ ÜCRET: 2 BİN 324 LİRA 70
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmışt��.
2019 ASGARİ ÜCRET: 2 BİN 20 TL
2019 asgari ücret brüt 2.558,40 TL, net 2.020,59 TL olarak belirlenmişti.
2018 ASGARİ ÜCRET: 1603 TL
Asgari ücret 2018'de yüzde 14,2'lik bir artışla brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olarak belirlenmişti.
2017 ASGARİ ÜCRET: 1404 TL
2017 yılında asgari ücret yaklaşık yüzde 8 artış ile net 1,404 TL, brüt 1,777.5 TL olarak belirlenmişti.
2016 ASGARİ ÜCRET: 1300 TL
2016 net asgari ücret 1.300 TL brüt 1.645,77 TL'ye yükselmişti.
2015 ASGARİ ÜCRET: 1 OCAK-949TL, 1 TEMMUZ-1000 TL
2015 yılının ilk 6 ayı net asgari ücret 949 TL, 2015 yılının ikinci altı ayı ise 1000 TL olmuştu.
2014 ASGARİ ÜCRET: 1 OCAK-846 TL, 1 TEMMUZ-891 TL
2014`ün ilk 6 ayında yüzde 5`lik ücret artışı ile net asgari ücret 846 lira olmuştu. İkinci altı ay için ise yüzde 6`lık bir artış; net olarak 891 TL olarak belirlenmişti.
2013 ASGARİ ÜCRET: 1 OCAK-773 TL, 1 TEMMUZ-804 TL
Asgari ücret tutarı, 2013 yılının ilk altı ayı için, aylık brüt 978,60 TL(net 773,98), ikinci altı aylık dönemi için de aylık brüt 1021,50 TL(net 804,69) olarak belirlenmişti.