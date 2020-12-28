



2014 ASGARİ ÜCRET: 1 OCAK-846 TL, 1 TEMMUZ-891 TL

2014`ün ilk 6 ayında yüzde 5`lik ücret artışı ile net asgari ücret 846 lira olmuştu. İkinci altı ay için ise yüzde 6`lık bir artış; net olarak 891 TL olarak belirlenmişti.