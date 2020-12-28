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Haberler Galeri AGİ asgari ücretin içinde mi? 2021 AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Asgari Geçim İndirimi oranları

AGİ asgari ücretin içinde mi? 2021 AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Asgari Geçim İndirimi oranları

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret bugün belli oldu. Asgari ücret ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de AGİ tutarları oldu. Yeni ücretin yanı sıra AGİ tutarları da değişti. Şimdi ise AGİ'nin asgari ücretin içinde olup olmadığı merak ediliyor. Konu hakkında detaylı bilgilere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AGİ asgari ücretin içinde mi? 2021 AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Asgari Geçim İndirimi oranları nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 12:26
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AGİ asgari ücretin içinde mi? 2021 AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Asgari Geçim İndirimi oranları

AGİ asgari ücretin içinde mi? 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrette 4. ve son toplantı bugün gerçekleştirildi. Toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni ücreti açıkladı. Buna göre, 2021 asgari ücret brüt 3.577,50, net 2.825,90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücret ile birlikte Asgari Geçim İndirimi de zamlandı. Peki, AGİ asgari ücretin içinde mi? 2021 AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Asgari Geçim İndirimi oranları nedir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AGİ asgari ücretin içinde mi? 2021 AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Asgari Geçim İndirimi oranları

AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

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AGİ asgari ücretin içinde mi? 2021 AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Asgari Geçim İndirimi oranları

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

Çalışanın kendisi %50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10
1. çocuk %7,5
2. çocuk %7,5
3. çocuk %10
4. çocuk %5

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AGİ asgari ücretin içinde mi? 2021 AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Asgari Geçim İndirimi oranları

ÇOCUKLU VE ÇALIŞAN İŞÇİLERE AGİ YANSIMASI

Çocuklar için uygulanan AGİ'den aynı anda hem anne, hem baba yararlanamıyor. Çocuklar kimin üzerinden sosyal güvenlik hizmeti alıyorsa, AGİ'den de o eş yararlanabiliyor.

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AGİ asgari ücretin içinde mi? 2021 AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Asgari Geçim İndirimi oranları

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücret brüt 3.577,50, net 2.825,90 kuruş olarak belirlendi.