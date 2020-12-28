AGİ asgari ücretin içinde mi? 2021 AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Asgari Geçim İndirimi oranları

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret bugün belli oldu. Asgari ücret ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de AGİ tutarları oldu. Yeni ücretin yanı sıra AGİ tutarları da değişti. Şimdi ise AGİ'nin asgari ücretin içinde olup olmadığı merak ediliyor. Konu hakkında detaylı bilgilere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AGİ asgari ücretin içinde mi? 2021 AGİ dahil asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? Asgari Geçim İndirimi oranları nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 12:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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