Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2021 asgari ücret zammı için kim ne kadar öneri sundu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi. Erdem, asgari ücret için hesapladığı rakamı canlı yayında açıkladı.