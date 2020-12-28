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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika asgari ücret haberi | 2021 asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

Son dakika asgari ücret haberi | 2021 asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

Son dakika zammı haberi.... Milyonlarca çalışan ve ailesinin beklediği asgari ücret için kritik gün bugün. Tespit komisyonu son toplantısını bugün yapacak. Türk-İş, " teklifi 3 bin liranın üzerinde olmalı" açıklamasını yaptı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2021 asgari ücret zammı için kim ne kadar öneri sundu? ekonomi müdürü A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi. Erdem, asgari ücret için hesapladığı rakamı canlı yayında açıkladı.

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Son dakika asgari ücret haberi | 2021 asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

Son dakika asgari ücret zammı haberi.... Milyonlarca çalışan ve ailesinin beklediği asgari ücret için kritik gün bugün. Tespit komisyonu son toplantısını bugün yapacak. Türk-İş, "Zam teklifi 3 bin liranın üzerinde olmalı" açıklamasını yaptı.

Son dakika asgari ücret haberi | 2021 asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2021 asgari ücret zammı için kim ne kadar öneri sundu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendirdi. Erdem, asgari ücret için hesapladığı rakamı canlı yayında açıkladı.

Son dakika asgari ücret haberi | 2021 asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

Erdem, "Öyle gözüküyor ki 2.700 lira ve üzerinde bir rakam gelecek böyle gözüküyor benim yaptığım hesaplamalara göre" ifadelerini kullandı.

Son dakika asgari ücret haberi | 2021 asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

MEVCUT ASGARİ ÜCRET %17.18 ZAMLI %19.18 ZAMLI
NET: 2.324,70 2.724,08 2.770,57
BRÜT: 2.943,00 3.448,60 3.507,46


ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
EN DÜŞÜK 220,73 258,65 263,06
EN YÜKSEK 375,23 439,69 447,19

Son dakika asgari ücret haberi | 2021 asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

İŞSİZLİK MAAŞI (*)
EN DÜŞÜK 1.168,27 1.368,97 1.392,34
EN YÜKSEK 2.336,53 2.737,94 2.784,67
BORÇLANMA
AYLIK (EN AZ) 941,76 1.103,55 1.122,38
*Damga Vergisi Kesilerek Hesaplanmıştır.

Son dakika asgari ücret haberi | 2021 asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Son dakika asgari ücret haberi | 2021 asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

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Son dakika asgari ücret haberi | 2021 asgari ücret zammı açıklandı mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi

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