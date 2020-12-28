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Haberler Galeri Son dakika: 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır?

Son dakika: 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır?

Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? 7 milyon çalışanla birlikte hemen herkesi ilgilendiren asgari ücret için son toplantı bugün yapılacak. Aralık ayında yapılan görüşmeler neticesinde 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret ortaya çıkacak. Geçtiğimiz yıl için asgari ücrete 15,03 oranında zam yapılmıştı. Milyonlarca çalışan yeni ücreti merak ediyor. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 09:36
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Son dakika: 2021 asgari ücret ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır?
Son dakika: 2021 asgari ücret ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır?

Yaklaşık 7 milyon çalışanın maaşını belirleyen ancak neredeyse 83 milyonun hayatına dokunan asgari ücretin belirlenmesi için son toplantı bugün gerçekleştiriliyor. 15 kişiden oluşan asgari ücret komisyonu hem işçilerin geçim durumunu hem de işveren maliyetlerini dikkate alarak bir rakam belirliyor. Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki son toplantı saat 10.30'da başlayacak. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Brüt ve net asgari ücret kaç lira? Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte 2021 asgari ücret hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: 2021 asgari ücret ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır?
Son dakika: 2021 asgari ücret ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır?

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücrette son toplantı saat 10.30'da başlayacak. Toplantının ardından Bakan Selçuk yeni ücreti açıklayacak. 2021 asgari ücret açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: 2021 asgari ücret ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır?
Son dakika: 2021 asgari ücret ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır?

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bugüne kadar asgari ücret artışlarında enflasyonun dikkate alındığı ve 3-5 puan üstünde zam yapıldığı görülüyor. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik enflasyon tahmini dikkate alındığında, yüzde 17.18 ya da yüzde 19.18 artış olabilecek.

Buna göre net asgari ücret 2.724 ya da 2.770 liraya çıkacak.

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Son dakika: 2021 asgari ücret ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır?
Son dakika: 2021 asgari ücret ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır?

2021 AGİ MİKTARI NE KADAR OLDU?

Yeni asgari ücret ile birlikte AGİ miktarı da değişecek. Yeni AGİ tablosu açıklanır açıklanmaz bu sayfada yer alacak.

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Son dakika: 2021 asgari ücret ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır?
Son dakika: 2021 asgari ücret ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır?

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