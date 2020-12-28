Son dakika: 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır?

Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? 7 milyon çalışanla birlikte hemen herkesi ilgilendiren asgari ücret için son toplantı bugün yapılacak. Aralık ayında yapılan görüşmeler neticesinde 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret ortaya çıkacak. Geçtiğimiz yıl için asgari ücrete 15,03 oranında zam yapılmıştı. Milyonlarca çalışan yeni ücreti merak ediyor. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 09:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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