Son dakika haberi... Asgari ücret 2021 ne kadar oldu? 7 milyon çalışanla birlikte hemen herkesi ilgilendiren asgari ücret için son toplantı bugün yapıldı. Aralık ayında yapılan görüşmeler neticesinde 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl için asgari ücrete 15,03 oranında zam yapılmıştı. Milyonlarca çalışan yeni ücreti merak ediyor. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakam, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı.

Son dakika haberi... Asgari ücret 2021 ne kadar oldu? 7 milyon çalışanla birlikte hemen herkesi ilgilendiren asgari ücret için son toplantı bugün yapıldı. Aralık ayında yapılan görüşmeler neticesinde 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl için asgari ücrete 15,03 oranında zam yapılmıştı. Milyonlarca çalışan yeni ücreti merak ediyor. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar oldu? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakam, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.