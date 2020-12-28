Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Bakan Selçuk, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem belli olan 2021 asgari ücret zammını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. "Bunu iki taraflı değerlendirmek lazım" ifadelerini kullanan Erdem, "Türkiye bu pandemi döneminde aldığı tedbirlerle ki 40 milyar lirayı aşmış sosyal yardımlardan bahsediyoruz en az hasarlı atlayan ülke oldu. Bunu da asgari ücret masasına yansıtmış oldu ve beklenen enflasyonun 5-6 puan üzerinde bir zam da ortaya çıkmış oldu. Hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Bakan Selçuk, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." dedi. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem belli olan 2021 asgari ücret zammını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. "Bunu iki taraflı değerlendirmek lazım" ifadelerini kullanan Erdem, "Türkiye bu pandemi döneminde aldığı tedbirlerle ki 40 milyar lirayı aşmış sosyal yardımlardan bahsediyoruz en az hasarlı atlayan ülke oldu. Bunu da asgari ücret masasına yansıtmış oldu ve beklenen enflasyonun 5-6 puan üzerinde bir zam da ortaya çıkmış oldu. Hayırlı olsun." şeklinde konuştu.