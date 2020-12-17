Devletten 5 milyar liralık dev destek! İşte kira ve hibe desteğiyle ilgili bilinmesi gerekenler...
Devlet vatandaşı için bir kez daha harekete geçti. 5 milyar liralık kira ve hibe desteği için düğmeye basıldı. Yayımlanacak tebliğ ile önce başvuru, ardından ödeme süreci başlayacak. Peki, esnafa sağlanacak olan 5 milyar liralık kira ve hibe desteğinden kimler yararlanacak? Kira ve hibe desteği ne kadar sürecek? Süreç nasıl işleyecek? İşte destekler için esnafın merak ettiği soruların yanıtları...
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- Basit usulde vergi mükellefleri,
GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?
- Ödemeler hibe şeklinde olacak. Geri ödenmeyecek.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
- Başvurular bu hafta başlayacak.
- e-Devlet'ten başvurulacak.
- Esnaf Genel Müdürlüğü ödeme takvimini açıklayacak.
- Usullerle ilgili tebliğler çıkarılacak.
- Salgından etkilenen 432 bin 567 esnaf,
Esnafın gözü kulağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 5 milyar liralık destek paketinde. Ticaret Bakanlığı Esnaf Genel Müdürlüğü, kapsamlı çalışma yürütüyor. Tüm detaylar bu çalışma sonrasında hazırlanan tebliğ ile belli olacak. Ardından hızlı şekilde başvurular alınıp ödemeler başlayacak.
Başvuruların bu haftadan itibaren alınmaya başlanması bekleniyor.
İşte 6 soruda kira ve hibe destekleri...
KİMLER YARARLANACAK?
- Basit usulde vergi mükellefleri,
- Tamirci, lokantacı, kuaför, berber, terzi, pastaneci, pazarcı,
- Düğün salonu, yurt, kreş işletmecileri,
- Taksi, dolmuş, servis işletmecileri...
HANGİ DESTEKLER OLACAK?
- Büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği,
- Küçük esnafa ayda 1.000 lira para desteği.
NE KADAR SÜRECEK?
- Destekler 3 ay sürecek.
GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?
- Ödemeler hibe şeklinde olacak. Geri ödenmeyecek.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
- Başvurular bu hafta başlayacak.
- e-Devlet'ten başvurulacak.
- Esnaf Genel Müdürlüğü ödeme takvimini açıklayacak.
- Usullerle ilgili tebliğler çıkarılacak.
KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?
- Salgından etkilenen 432 bin 567 esnaf,
- Basit usulde vergi ödeyen 806 bin 871 kişi,
- Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişi.
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