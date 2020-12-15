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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 13.2 milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 son durum... 13.2 milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 son durum...
Son dakika haberi... Yaklaşık 13. milyon emeklinin merakla beklediği intibak zammı hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. 2000 sonrası emekli olan vatandaşlar yeni düzenleme ile intibak zammı almak için başvuruda bulunuyor. Bilindiği üzere 2000 öncesi emekli olanlar için intibak düzenlemesi yapılmıştı. Emeklilerin beklediği intibak düzenlemesi için gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte, İntibak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 son durum...
Giriş Tarihi: 15.12.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 15:26
İntibak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde bulunan milyonlarca emekli intibak zammı için gelişmeleri yakından takip ediyor. İntibak zammı son durum ise yakından takip ediliyor. 2000 sonrası emekli olan vatandaşlar, 2000 öncesi emekli olanlar için hayata geçirilen düzenlemeye benzer gelişme bekliyor. İntibak yasası meclisten geçerse emeklinin ücret farkı yapılacak ek ödemeyle giderilecek. Bakanlık tarafından gelecek son dakika açıklaması için nefesler tutuldu. Tü detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, İntibak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 son durum...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI YENİ GELİŞME VAR MI?
2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için gelen intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlar için de yapılması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de, iddialara göre intibak zammının maaşlara yansıtılması bekleniyor.
Eğer bu talep hayata geçerse maaşlar üzerinde 355 TL ye varan artışlar gözlenecek.
İNTİBAK TALEBİ GÜNDEME TAŞINDI
2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.