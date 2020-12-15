13.2 milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 son durum...

İntibak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde bulunan milyonlarca emekli intibak zammı için gelişmeleri yakından takip ediyor. İntibak zammı son durum ise yakından takip ediliyor. 2000 sonrası emekli olan vatandaşlar, 2000 öncesi emekli olanlar için hayata geçirilen düzenlemeye benzer gelişme bekliyor. İntibak yasası meclisten geçerse emeklinin ücret farkı yapılacak ek ödemeyle giderilecek. Bakanlık tarafından gelecek son dakika açıklaması için nefesler tutuldu. Tü detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, İntibak zammı sonrasında emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 son durum...