Emekliye son dakika zam haberi: 2021 Ocak zammı sonrasında SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...

Son dakika... 2021 Ocak zammı sonrasında SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak zammı için son dakika gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz aylarında maaşlara zam yapılıyor. Yapılacak zam görüşmeleri için en önemli etken ise enflasyon rakamları oluyor. Geçtiğimiz günlerde 5 aylık enflasyon rakamları açıklandı. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...