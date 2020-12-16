Son dakika: FED faiz kararını açıkladı

TAHVİL ALIMLARI DEVAM EDECEK

FED açıklamasında, Komite'nin maksimum istihdam ve fiyat istikrar hedeflerine doğru kayda değer bir ilerleme olana kadar her ay 120 milyar dolar tahvil alımlarını yapmaya devam edeceği taahhüdünü verdi.

EKONOMİYİ DESTEKLEMEK İÇİN TÜM ARAÇLAR KULLANILACAK

Banka, aylık 80 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında "Mortgage" destekli menkul kıymet alımını sürdüreceğini bildirdi. Fed, ekonomiyi desteklemek için tüm araçları kullanma taahhüdünü yineledi. Faiz kararı oy birliğiyle (10-0) alındı.