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Son dakika: FED faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... ABD Merkez () politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Peki, FED'in kararıyla birlikte ekonomide neler bekleniyor? İşte karara ilişkin tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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Son dakika: FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez () piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı. Buna göre FED; politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.

TAHVİL ALIMLARI DEVAM EDECEK

FED açıklamasında, Komite'nin maksimum istihdam ve fiyat istikrar hedeflerine doğru kayda değer bir ilerleme olana kadar her ay 120 milyar dolar tahvil alımlarını yapmaya devam edeceği taahhüdünü verdi.

EKONOMİYİ DESTEKLEMEK İÇİN TÜM ARAÇLAR KULLANILACAK

Banka, aylık 80 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında "Mortgage" destekli menkul kıymet alımını sürdüreceğini bildirdi. Fed, ekonomiyi desteklemek için tüm araçları kullanma taahhüdünü yineledi. Faiz kararı oy birliğiyle (10-0) alındı.

FED'İN BİLANÇOSU 7 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Öte yandan komite bu alımların süresini uzatacağına ilişkin bir şey söylemedi. FED'in bilançosu mart ayında pandemi ekonomileri vurmadan önce 4 trilyon dolar büyüklükteyken, olağanüstü Kovid-19 paketleriyle 7 trilyon doların üzerine çıktı.

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