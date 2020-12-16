Son dakika: FED faiz kararını açıkladı
Son dakika haberi... ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Peki, FED'in faiz kararıyla birlikte ekonomide neler bekleniyor? İşte karara ilişkin tüm detaylar...
TAHVİL ALIMLARI DEVAM EDECEK
FED açıklamasında, Komite'nin maksimum istihdam ve fiyat istikrar hedeflerine doğru kayda değer bir ilerleme olana kadar her ay 120 milyar dolar tahvil alımlarını yapmaya devam edeceği taahhüdünü verdi.
EKONOMİYİ DESTEKLEMEK İÇİN TÜM ARAÇLAR KULLANILACAK
Banka, aylık 80 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında "Mortgage" destekli menkul kıymet alımını sürdüreceğini bildirdi. Fed, ekonomiyi desteklemek için tüm araçları kullanma taahhüdünü yineledi. Faiz kararı oy birliğiyle (10-0) alındı.
FED'İN BİLANÇOSU 7 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI
Öte yandan komite bu alımların süresini uzatacağına ilişkin bir şey söylemedi. FED'in bilançosu mart ayında pandemi ekonomileri vurmadan önce 4 trilyon dolar büyüklükteyken, olağanüstü Kovid-19 paketleriyle 7 trilyon doların üzerine çıktı.