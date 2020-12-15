Memura ve emekliye 454 lira! Emekli için aile yardımı





TÜM EMEKLİLER İÇİN

Memurlar artışı merak ederken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor. Memur konfederasyonları tarafından da gündeme getirilen bu talebin yeni yılda yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri ve 2 kez toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarının gündemlerine gelmesi ve karara bağlanması bekleniyor.