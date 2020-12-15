Memura ve emekliye 454 lira! Emekli için aile yardımı
Milyonlarca memur Ocak ayında aile yardımını zamlı almaya hazırlanırken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor. Talepler hayata geçerse, 2 çocukluya aylık 454 lira ek gelir yolu açılacak. Peki, aile yardımı talebi onaylanırsa emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...
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5 aylık yüzde 7.02 çıkan enflasyona göre, memurların Ocak artışı yüzde 6.02 çıkarken, Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. Eş yardımı şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.02'lik orana göre 351,09 liradan 372,22 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23 liradan 81,88 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,94 liraya yükselecek.
Ocak'ta memurların hem maaşları hem de aile yardımları artacak. Her ay verilen aile yardımı ödemelerine, maaşlar gibi yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
5 aylık yüzde 7.02 çıkan enflasyona göre, memurların Ocak artışı yüzde 6.02 çıkarken, Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. Eş yardımı şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.02'lik orana göre 351,09 liradan 372,22 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23 liradan 81,88 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,94 liraya yükselecek.
Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memur, aylık 428 lira yerine 454 lira aile yardımı almaya başlayacak.
TÜM EMEKLİLER İÇİN
Memurlar artışı merak ederken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor. Memur konfederasyonları tarafından da gündeme getirilen bu talebin yeni yılda yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri ve 2 kez toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarının gündemlerine gelmesi ve karara bağlanması bekleniyor.