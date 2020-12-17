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Emekliye 382 TL! Ek zam geliyor, maaşların yüzde 10'una tekabül edecek

Emekliye 382 lira zam yolda. Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemede artış konuşuluyor. Talepler, 4’ü yerine ’una çıkması yönünde. Buna göre gelirlerde 382 liraya varan artış olacak. Peki emeklilere, emekli maaşının yanında verilen ek ödemelerde en düşük ve en yüksek tutar ne kadar olacak? Emekli ek ödemelerinde ne kadar artış olacak? İşte emeklilerin ek ödelemelerle ilgili merak ettiği tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
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Emekliye 382 TL! Ek zam geliyor, maaşların yüzde 10'una tekabül edecek

Emekliler; her ay ek ödemeyle ek kazanç elde ediyor. Vergi iadesinin yerine gelen 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, oranın artırılmasını istiyor.



EN ÇOK 637 LİRA
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde olarak belirlensin" çağrısını yapıyor.



Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün tutarları ikiye katlanacak.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek ek ödeme 637 lira olacak.

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