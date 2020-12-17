Emekliye 382 TL! Ek zam geliyor, maaşların yüzde 10'una tekabül edecek
Emekliye 382 lira zam yolda. Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemede artış konuşuluyor. Talepler, maaşın yüzde 4’ü yerine 8-10’una çıkması yönünde. Buna göre gelirlerde 382 liraya varan artış olacak. Peki emeklilere, emekli maaşının yanında verilen ek ödemelerde en düşük ve en yüksek tutar ne kadar olacak? Emekli ek ödemelerinde ne kadar artış olacak? İşte emeklilerin ek ödelemelerle ilgili merak ettiği tüm detaylar...
EKONOMİ Takvim
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekliler; her ay ek ödemeyle ek kazanç elde ediyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, oranın artırılmasını istiyor.
EN ÇOK 637 LİRA
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek ek ödeme 637 lira olacak.
EMEKLİYE SON DAKİKA ZAM HABERİ: 2021 OCAK ZAMMI SONRASINDA SGK-SSK-BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? SEYYANEN...