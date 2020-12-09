Son dakika: Milyonları ilgilendiren karar! Faizin yüzde 90'ı siliniyor

Yılmaz, son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunu hatırlatarak, ilk taksit için son ödeme tarihinin ise 1 Mart 2021 olduğuna değindi.

Peşin ödeme ve taksitli ödemenin avantajlarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu: "Peşin ödemede, Yurtiçi Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellenmiş olan tutarın sadece yüzde 10'u ödenecek, prim borcu aslıyla birlikte, gecikme zammı ve gecikme faizi yerine uygulanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı da silinmiş olacak. Eğer iki taksitte ödenirse, az önce söylediğimiz yüzde 90 değil de Yİ-ÜFE yüzde 50'si silinecek. Bundan dolayı, vatandaşlarımızın başvuru ve ödeme sürelerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum, peşin ya da iki taksitte ödemeleri halinde çok ciddi avantajlar sağlıyoruz."