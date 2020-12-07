Milyonlarca vatandaşa yapılandırma fırsatı: Borçlar tarih olacak

prim, vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi alacakları için sunduğu yapılandırma fırsatı milyonlarca vatandaşa birçok avantaj da sağlayacak.ile, yapılandırmaya ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. Hazırlanan rehbere göre;imkanından yararlanmak için herhangi birborçlar nedeniyleyapılmayacak.