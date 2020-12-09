Milyonları ilgilendiriyor! Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı: O cezalara yapılandırma yok

Düzenleme kapsamında, 31 Ağustos'tan önceki dönemlere ait ve 17 Kasım itibarıyla kesinleşmiş vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları yer alıyor. Aynı zamanda, 31 Ağustos'tan önce verilen ve 17 Kasım itibarıyla kesinleşen ve vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş askerlik, seçim, trafik, nüfus, kara yolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş gibi idari para cezaları için de bu imkandan yararlanılabiliyor.