Kredi borcu olanlara kolaylık: Yapılandırma fırsatı ile 6 milyarlık borç tarih olacak
Milyonlarca üniversite mezunu kredi borcunu nasıl ödeyeceğine dair hesap kitap yaparken yapılandırma fırsatı milyonların yüzünü güldürdü. Yapılandırma fırsatıyla Öğrenim kredisi borçlarının gecikme faizi silinecek, isteyen peşin avantajından yararlanırken, isteyen de 36 ayda borcundan kurtulacak. İşte merak edilen tüm detaylar...
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PEŞİNE BÜYÜK İNDİRİM
Yapılandırmaya başvuranların gecikme zammı silinirken, bunun yerine Yİ-ÜFE güncellemesi yapılacak. Maksimum 18 taksit yapılıp borçlar 36 ayda kapatılabilirken; peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim olacak. İlk 2 taksit ödeme süresinde tüm borcunu ödeyenlere ise Yİ-ÜFE'de yüzde 50 indirim yapılacak.
Başvurular www. gib.gov.tr, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor. ilk taksit ödeme süresi 1 Şubat'ta sona erecek. İlk taksitin ödenmesiyle tüm adli takipler duracak.
488 TL'LİK CEZANIN 145 TL'Sİ SİLİNİYOR
Yapılandırmayla trafik para cezası olan binlerce vatandaş da nefes aldı. Borcunu peşin ödeyenlere Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, idari para cezası aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Örneğin, mükellef Temmuz 2019 vadeli 488 lira trafik idari para cezası için çifte indirim alacak. Cezanın % 25'i olan 122 lira ve enflasyonun yüzde 90'ı 23 lira silinecek. Borç 343 liraya inecek.
Faizler nedeniyle 2-3 katına çıkan öğrenim ve katkı kredisi borçlarının yapılandırma kapsamına alınmasıyla 4 milyonun üzerinde üniversite mezunu nefes aldı. Bugün itibariyle yaklaşık 6 milyar liraya ulaşan öğrenim kredi borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularının ardından hesaplama işlemi yapılacak.
PEŞİNE BÜYÜK İNDİRİM
Yapılandırmaya başvuranların gecikme zammı silinirken, bunun yerine Yİ-ÜFE güncellemesi yapılacak. Maksimum 18 taksit yapılıp borçlar 36 ayda kapatılabilirken; peşin ödemelerde Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 indirim olacak. İlk 2 taksit ödeme süresinde tüm borcunu ödeyenlere ise Yİ-ÜFE'de yüzde 50 indirim yapılacak.
Başvurular www. gib.gov.tr, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılıyor. ilk taksit ödeme süresi 1 Şubat'ta sona erecek. İlk taksitin ödenmesiyle tüm adli takipler duracak.
488 TL'LİK CEZANIN 145 TL'Sİ SİLİNİYOR
Yapılandırmayla trafik para cezası olan binlerce vatandaş da nefes aldı. Borcunu peşin ödeyenlere Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, idari para cezası aslından yüzde 25 indirim yapılacak. Örneğin, mükellef Temmuz 2019 vadeli 488 lira trafik idari para cezası için çifte indirim alacak. Cezanın % 25'i olan 122 lira ve enflasyonun yüzde 90'ı 23 lira silinecek. Borç 343 liraya inecek.
BURS-KREDİ BAŞVURULARI BELLİ OLDU
Üniversitelilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçları sonuc.gsb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
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