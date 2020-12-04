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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri GİB son dakika: KYK borç yapılandırma nasıl, nereden yapılır? KYK borcu faizleri siliniyor mu, neden ödenmiyor? KYK sorgulama... GİB son dakika: KYK borç yapılandırma nasıl, nereden yapılır? KYK borcu faizleri siliniyor mu, neden ödenmiyor? KYK sorgulama...
KYK borç yapılandırma nasıl, nereden yapılır? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yaklaşık 5 milyon öğrenciden 300 bini borcu yüzünden yasal takibe takıldı. Sosyal medyada KYK borçlarının silineceği ve erteleneceği yönündeki iddiaların ardından yetkililerden açıklama geldi. KYK borcunu ödemek isteyen bazı vatandaşlar bankamatikte "borcunuz bulunmamaktadır" ibaresiyle karşılaşıyor. Hal böyle olunca, KYK borç yapılandırma nasıl, nereden yapılır? KYK borcu faizleri siliniyor mu, neden ödenmiyor? sorularının cevapları araştırılıyor. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 04.12.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 17:06
KYK borç yapılandırma nasıl, nereden yapılır? KYK borcu faizleri siliniyor mu, neden ödenmiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce KYK borcu bulunan vatandaşı ilgilendiren konuyla ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Resmi Gazete'de 17 Kasım tarihinde yayımlanan kararla KYK borcu yapılandırma resmen başlamış oldu. Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte, KYK borç yapılandırma nasıl, nereden yapılır? KYK borcu faizleri siliniyor mu, neden ödenmiyor? KYK sorgulama...
GALERİ DEVAM EDİYOR BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU EKRANI | KYK, MTV, SGK, VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?
Elektronik ortam üzerinden alınan başvurulara ilgi yoğunluğu yaşanırken bu yasanın tarihin en kapsamlı af yasası olması nedeniyle milyonlarca vatandaşın gündeminde yerini alıyor. Öte yandan vatandaşlar bu affın hangi borçları kapsadığı başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı gibi konularda gün içerisinde yoğun olarak araştırmalarını gerçekleştiriyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borçlarında yapılandırma başvurularının başladığını belirterek, fırsattan yararlanmak isteyenler için son tarih olarak 31 Aralık 2020'yi gösterdi. Yurtiçi ve yurtdışı bazı varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağı ve inceleme yapılmayacağı da hatırlatıldı. İşte sokakta 'AF' olarak anılan vergi barışı düzenlemesinin son dakika detayları;
Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı başladı.
Milyarlarca borcun faizsiz ödenmesini getiren son dakika düzenlemesine son başvuru 31 Aralık'ta.
Tarihi barıştan yararlanmak için 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek. 500 MİLYARLIK BORCUN BARIŞI BAŞLADI
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunun anaparasını ödeyenden gecikme faizi alınmayacak. Bağ-Kur prim borcu olanların sigortalılık süresi dondurulacak. Örneğin, 2008 yılından bu yana bin 200 lira anapara borcu olan borcunu peşin öderse 3 bin 580 lira faiz borcu yerine 818 lira ödeyecek. Toplam 500 milyar liralık vergi, prim ve diğer alacakları, istihdama yeni teşvikleri içeren yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.