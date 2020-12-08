4 milyon üniversite mezunu nefes alacak KYK borcunda gecikme faizleri siliniyor

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1.100 lira, doktora öğrencileri için ise 1.650 lira, 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise ocak ayında belirlenecek. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor.

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