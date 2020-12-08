Tarihin en yüksek seviyesi! Finansal varlıklar 5.2 trilyona ulaştı

HİSSE PORTFÖYÜNDE REKOR

Finansal varlıklarda rekor büyümenin yaşandığı diğer bir alan ise hisse senedi piyasası oldu. Faizlerdeki düşüş, hisse senedi piyasasının rakip ülkelere göre iskontolu olması ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerle yerli yatırımcıların akın ettiği Borsa İstanbul'da yaşanan yükseliş, finansal varlıklara da yansıdı. Türkiye'de yerleşiklerin geçen yılın eylül ayında 137 milyar lira olan hisse senedi varlıkları, 2020'nin aynı döneminde yüzde 130'luk büyüme ile 315.4 milyar liraya ulaştı. Bu varlıkların değeri kasım sonunda ise 340 milyar lira olarak gerçekleşti. Hisse varlıklarının toplamdaki payı da yüzde 4.1'den 6.5'e ulaştı. Borsa İstanbul'da 2019'un eylül ayında 1 milyon 165 bin, 2019 sonunda ise 1 milyon 193 bin olan yerli bireysel yatırımcı sayısı, 2020'nin eylülünde 1 milyon 750 bini, kasımında ise 1 milyon 873 bini geçti. Yurtdışında yerleşiklerin Türkiye'deki varlıkları da, eylül sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 10'luk büyüme ile 561.2 milyar liraya çıktı. Yabancıların varlıkları içerisinde 292.7 milyar lira ile hisse senedi ve177 milyar lira ile döviz tevdiat hesapları ön plana çıktı. Son 1 yılda yabancının hisse senedi varlıklarındaki artış yüzde 18 oldu.