MTV ve cezalarda indirim! İşte şartlar

MTV VE TRAFİK CEZASINDA YAPILANMDIRMA İNDİRİMİ HESAPLAMA

Örneğin, mükellef Temmuz 2019 vadeli 488 lira trafik idari para cezası borcunu yapılandırmak için vergi dairesine başvurdu. Ocak 2021'de borcunu peşin olarak ödedi. Bu durumda, idari para cezası aslı olan 488 liradan yüzde 25 oranında ve Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 oranında indirim yapılacak. Buna göre, 368 lira ödenmesi durumunda herhangi bir katsayı hesaplanmayacak, 488 lira idari para cezası aslının yüzde 25'i olan 122 lira ve Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı olan 23 lira olmak üzere toplam 145 lira indirim yapılacak.