Milyonlara destek paketi: Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik maaşı...





Gerekli prim şartlarını taşımadığı için kısa çalışma ödeneği alamayan işçiler için ise nakdi ücret desteği devreye giriyor. Burada da brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar ödeme yapılıyor. Nakdi ücret desteğinden ayrıca ücretsiz izne ayrılan işçiler de yararlanıyor.



NE KADAR ÖDENİYOR?



■ Kısa çalışma ödeneği: 1.765,80 TL-4.414,50 TL



■ Nakdi ücret desteği: 1.177,20 TL



■ İşsizlik maaşı: 1.177,20 TL-2.354,40 TL