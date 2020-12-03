Milyonlara destek paketi: Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik maaşı...
Devlet, vatandaşa destek olmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle alınan kısıtlama kararlarından etkilenen iş yerlerinin imdadına destekler yetişiyor. Kısa çalışmada ikinci aşama başlarken, nakdi ücret desteği imkanı da var. Yeni destekler de masada... Peki, kısıtlamadan etkilenen vatandaşlar için sağlanan destekten kimler yararlanabilecek? Başvurular ne zamana kadar yapılabilecek? İşte kısıtlamadan etkilenenlere sağlanacak desteklerle ilgili merak edilen tüm detaylar...
Kısa çalışmaya yeni başvuru imkanı geldi.
İşverenin kirasına yardım edilecek.
İzne çıkana aylık 1177 lira ödenecek.
İşsizlik maaşı en az 1177 lira olacak.
Su, elektrik ve doğalgaz faturaları ödenecek.
Bankalara olan kredi ödemeleri ertelenecek.
Borçlar için düşük faizli kredi imkanı sunulacak.
İşçiye 1765 ila 4414 tl arasında destek verilecek.
İŞÇİYE-İŞVERENE DEV DESTEK
COVİD-19 salgını, bütün dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkiliyor. Bu sebeple bazı kısıtlama kararları da alınırken, başta yeme-içme sektöründeki firmalar olmak üzere bu kararlardan etkilenen firmaların imdadına destekler yetişiyor.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Kısa çalışma ödeneğinde ikinci aşama hayata geçirildi, yeni başvurular alınmaya başladı. Alınan kısıtlama kararlarıyla işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan (haftalık 30 saatten az çalışanlar) veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durduran her bir işveren 31 Aralık'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunabiliyor.
Gerekli prim şartlarını taşımadığı için kısa çalışma ödeneği alamayan işçiler için ise nakdi ücret desteği devreye giriyor. Burada da brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar ödeme yapılıyor. Nakdi ücret desteğinden ayrıca ücretsiz izne ayrılan işçiler de yararlanıyor.
NE KADAR ÖDENİYOR?
■ Kısa çalışma ödeneği: 1.765,80 TL-4.414,50 TL
■ Nakdi ücret desteği: 1.177,20 TL
■ İşsizlik maaşı: 1.177,20 TL-2.354,40 TL
KISA ÇALIŞMADA YENİ DÖNEM
■ YENİ BAŞVURU YAPILABİLİR: 30 Haziran öncesi başvurmayanlar 31 Aralık'a kadar başvurabilir.
■ YENİ İŞÇİ EKLENECEK: Daha önce başvuranlar yeni işçi bildiriminde bulunabilecek.
■ ÖDEMELER DEVAM EDECEK: Kısa çalışma ödeneği alanlar başvurmayacak, ödemeler devam edecek.
■ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ DÜŞMEYECEK: Kısa çalışma süreleri işsizlik ödeneği süresini azaltmayacak.
■ BAŞVURU E-DEVLET'TEN: Kısa çalışma başvuruları sadece e-Devlet üzerinden yapılacak.
■ TARİHE DİKKAT: Kısa çalışma ödeneği başlama tarihi 1 Aralık 2020 veya sonrası olarak bildirilebilecek.
42 MİLYARLIK SOSYAL KORUMA
■ 2 milyonun üzerinde çalışana 15 milyar liranın üzerinde nakdi ücret desteği.
■ 3.5 milyon çalışana 21.7 milyar lira kısa çalışma ödeneği.
■ 882 bin kişiye 4.4 milyar liraya yakın işsizlik ödeneği.
İŞVERENE 4'LÜ DESTEK MASADA
1. Kira, su, elektrik, doğalgaz faturaları için hibe ödemesi.
2. Vadesi gelen kredi ödemelerinin ötelenmesi için 234 banka ile protokol.
3. Cari ödemeler için (çek senet vs) düşük faizli ya da faizsiz kredi imkanı.
4. Oda ve borsaların devreye girmesiyle yeni nefes kredisi.