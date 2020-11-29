29 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Emeklinin Ocak zammı en az 1.999 TL! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklinin Ocak zammı en az 1.999 TL! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli Ocak zammını bekliyor. ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için 2 ayrı tahmin var. En düşük maaş esnafta bin 999 ya da 2 bin 6 lira olurken, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 2 bin 374 lira olabilecek. Peki, emekli maaşına yapılacak olan ocak zammı ile birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşları ne kadar artacak? İşte Ocak zammı ile ilgili SSK ve Bağ-kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.11.2020
ABONE OL
Emeklinin Ocak zammı en az 1.999 TL! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. oranında oranı belirleyici olacağından, veriler yakından izleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon gösterecek.



Bunun 4 aylık bölümünün verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 4.62 çıktı. Geriye ve verileri kaldı. Bu verilere göre oran artacak ya da azalacak.



NASIL DEĞİŞECEK?
Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini 6 aylık enflasyonun yani ve Bağ-Kur emeklilerin zammının yüzde 6 olabileceğini gösteriyor. Beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik TÜFE öngörüsü ise oranın yüzde 6.35'i bulabileceğine işaret ediyor.



Halen bin 886 lira olan en düşük esnaf emeklisi aylığı, Ocak zammı yüzde 6 olursa bin 999 liraya, yüzde 6.35 olursa 2 bin 6 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş da 2 bin 233 liradan zam oranı yüzde 6 olursa 2 bin 367 liraya, yüzde 6.35 olursa 2 bin 374 liraya ulaşacak.



Emekliler için 2021 zammının oranını belirleyecek iki veri kaldı. Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarıyla 6 aylık oran ortaya çıkacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA