Emeklinin Ocak zammı en az 1.999 TL! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli Ocak zammını bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için 2 ayrı tahmin var. En düşük maaş esnafta bin 999 ya da 2 bin 6 lira olurken, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 2 bin 374 lira olabilecek. Peki, emekli maaşına yapılacak olan ocak zammı ile birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşları ne kadar artacak? İşte Ocak zammı ile ilgili SSK ve Bağ-kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...
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NASIL DEĞİŞECEK?
Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zammının yüzde 6 olabileceğini gösteriyor. Beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik TÜFE öngörüsü ise oranın yüzde 6.35'i bulabileceğine işaret ediyor.
Halen bin 886 lira olan en düşük esnaf emeklisi aylığı, Ocak zammı yüzde 6 olursa bin 999 liraya, yüzde 6.35 olursa 2 bin 6 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş da 2 bin 233 liradan zam oranı yüzde 6 olursa 2 bin 367 liraya, yüzde 6.35 olursa 2 bin 374 liraya ulaşacak.
Emekliler için 2021 zammının oranını belirleyecek iki veri kaldı. Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarıyla 6 aylık oran ortaya çıkacak.