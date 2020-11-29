Emeklinin Ocak zammı en az 1.999 TL! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?





Halen bin 886 lira olan en düşük esnaf emeklisi aylığı, Ocak zammı yüzde 6 olursa bin 999 liraya, yüzde 6.35 olursa 2 bin 6 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş da 2 bin 233 liradan zam oranı yüzde 6 olursa 2 bin 367 liraya, yüzde 6.35 olursa 2 bin 374 liraya ulaşacak.