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Başkan Erdoğan imzayı attı! İstihdam için 3'lü teşvik

Başkan 'ın imzasıyla Normalleşme Desteği, İlave Teşviği ile kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamını destekleyen teşvikte süre uzatıldı.

EKONOMİ Takvim
Giriş Tarihi: 03.12.2020
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Başkan Erdoğan imzayı attı! İstihdam için 3'lü teşvik

İstihdamı korumak ve artırmak için hayata geçirilen desteklere süre uzatımı geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Normalleşme Desteği, İlave Teşviği ile kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamını destekleyen teşvikte süre uzatımına gidildi.




Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Normalleşme Desteği'nin 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldığını, 3 ay olan yararlanma süresinin de 6 aya çıkarıldığını söyledi.




İstihdamın korunması ve artırılması kapsamında işverenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen İlave İstihdam Teşviği'nin süresinin de 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını belirten Selçuk, "Bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecek" dedi.




Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşviğe de değinen Selçuk, bu teşviğin süresinin de 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını ifade etti.

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