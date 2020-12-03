Başkan Erdoğan imzayı attı! İstihdam için 3'lü teşvik







İstihdamın korunması ve artırılması kapsamında işverenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen İlave İstihdam Teşviği'nin süresinin de 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını belirten Selçuk, "Bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecek" dedi.